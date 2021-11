Kirja: Harryn ja Meghanin lapsen ihonväriä pohtinut kuninkaallinen oli prinssi Charles – näin hovi kommentoi väitettä

Pian julkaistavassa Christopher Andersenin kirjassa Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan väitetään, että lapsen ihonväriä pohtinut olisi ollut Harryn ja tämän prinssiveli Williamin isä prinssi Charles. Kirjan mukaan Charles mietti keskustellessaan vaimonsa herttuatar Camillan kanssa, että millainen hänen syntymättömän lapsenlapsensa ihonväri tulisi olemaan. Teoksessa myös väitetään, että kyseinen keskustelu olisi tosiasiassa tapahtunut jo vuoden 2017 marraskuussa, kun Harryn ja Meghanin kihlaus julkistettiin, eli kauan ennen kuin herttuapari odotti esikoistaan.