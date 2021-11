Kirja: Kuningatar Elisabet teki vuonna 2019 valinnan, joka vaikutti prinssi Harryn lähtöön brittihovista – jopa prinssi William kauhistui teosta

Kirjailija Christopher Andersenin uutuuskirjassa Brothers And Wives: Inside The Private of William, Kate, Harry and Meghan kerrotaan, että hovin sisäpiiriläisten mukaan kuningatar Elisabetin vuonna 2019 tekemällä, joillekin huomaamattomalla päätöksellä oli niin valtavat seuraukset, että sen johdosta prinssi Harry päätti vaimonsa herttuatar Meghanin kanssa irtautua kuninkaallisesta elämästä ja jättää sen velvollisuudet taakseen muuttamalla Pohjois-Amerikkaan.