Kuningatar Elisabetin serkku sivaltaa – esittää kovan syytöksen yksityisyyttään vaalineita Harrya ja Meghania kohtaan: "Se on heidän syytään"

– Ehkä myös hieman pelkoa siitä, että he antoivat tämän haastattelun koska he eivät vain irtautuneet ja halunneet alkaa elää omaa elämäänsä Kaliforniassa, vaan että he aikoivat pestä myös likapyykkiään julkisesti, Neil pohti asiaa vuonna 2021 julkaistussa dokumentissa.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

– Nyt on vähemmän yksityisyyttä, ja mielestäni se on heidän syytään, sääli kyllä, Romanoff kommentoi viitaten Harryyn ja Meghaniin.

Hiljattain julkaistussa kirjassa Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan väitetään, että Harryn ja Meghanin tulevien lasten ihonväriä olisi miettinyt jo vuonna 2017 Harryn isä prinssi Charles. Clarence House on kiistänyt väitteet, eikä niitä ole kommentoitu kuninkaallisten toimesta tarkemmin.