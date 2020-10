Terapiaklinikkalta satoja tuhansia potilastiedoin kiristävä nettirikollinen kertoo MTV Uutisille ymmärtävänsä teon seuraukset: "Toimiamme ei voi puolustaa"

Tänään on uutisoitu laajasti siitä, kuinka nettirikollinen tai rikollisryhmä on kiristänyt psykoterapiaklinikka Vastaamoa uhkaamalla julkaista näiden asiakkaita koskevia arkaluonteisia tietoja, jos ei saa vaatimiaan lunnaita. Lunnaita on tiettävästi pyydetty bitcoin-virtuaalivaluuttana noin 450 000 euron arvosta.