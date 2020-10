KRP kommentoi terapiapalvelusta varastettuja suomalaisten arkaluontoisia terveystietoja: vastaavat rikokset Suomessa harvinaisia

Poliisi ei tässä vaiheessa vahvista yrityksen nimeä, mutta rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä sanoo, että vastaava tapaus on kyllä keskusrikospoliisilla tutkinnassa.

– Tutkintalinjat ovat kaiken kaikkiaan vielä auki. Pidämme mahdollisena, että tekijöitä voi olla yksi tai useita ja he voivat olla suomalaisia tai ulkomaalaisia, sanoo Leponen.

– Tutkinta etenee nyt kovaa vauhtia. Poliisin ohjeena on, että jos havaitsee, että omia tietoja on tietoverkkoon vuotanut, niin silloin henkilö on joutunut rikoksen uhriksi ja siitä pyydetään tekemään poliisille rikosilmoitus, Leponen kehottaa.