Voimiensa rajoilla kamppaileva Virpi Ukkonen on odottanut leikkausta kohta kaksi vuotta: "Ihmisten terveydellä leikkiminen on ihan helvetin väärin"

Ukkosen koko haastattelu on katsottavissa artikkelin alun videolta.

"Minkä ihmeen takia asioihin ei puututa aikaisemmin?"

Ukkonen ei pysty kävelemään kuin jalan ulkosyrjällä. Tämä on kipeyttänyt polven ja nyt edessä on myös polven leikkaus ja uusi pitkä odotus.

"Minun voimani ovat loppu"

HUS-alueella yli puoli vuotta jonottaneita jo noin 9 000 henkilöä

– Jos ihmisellä on välilevypullistuma ja hän odottaa kaksi vuotta, niin mikä se tilanne on? Ja sitten aina sanotaan vain se, että muista, että jos ratsupaikkaoireyhtymä tulee eli et pysty estämään virtsan ja ulosteen tuloa, silloin on kiire ja leikkaus pitäisi tehdä kolmessa tunnissa, että et halvaannu.