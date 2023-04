Kippistely johti aivovammaan – työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut Sakke varoittaa juhlijoita: "Mieluummin liian vähän kuin liikaa"

Usein puhutaan alkoholin itsessään aiheuttamista ongelmista , mutta siitä voi seurata haittaa myös välillisesti. Alkoholin vaikutuksen alaisena tapaturmariski kasvaa ja siitä Sakari "Sakke" Pihlajalla on omaa kokemusta.

Kaatuminen johti aivovammaan

Aivovamman takia Saken oli opeteltava uudelleen kävelemään. Hän on kuntoutunut hyvin ja voi harrastaa sukellusta, mutta tapaturma jätti jälkensä. Sakke on ollut täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä seitsemän vuotta ja hän joutui lopettamaan työnsä sähköasentajana. Esimerkiksi tikkaille kiipeäminen ei onnistu.

EHYT-ihmisen kommentit

Absoluuttisia määriä tapaturmariskin kasvamisen suhteen on Vaijan mukaan vaikea määritellä, mutta jo kahden alkoholiannoksen jälkeen tapaturmariski kasvaa merkittävästi. Suositeltu kertakulutuksen maksimimäärä on naisilla viisi ja miehillä seitsemän alkoholiannosta, ikäihmisillä vähemmän.

Terveiset vappujuhlijoille

Saken viesti suomalaisille on, että alkoholia kannattaa nauttia kohtuudella.

Näin pidät itsestäsi huolta juhliessa

Se, miten hyvin ihminen sietää alkoholia, on hyvin yksilöllistä. Vaija suosittelee tarkkailemaan omaa oloa kannattaa seurata illan aikana. Jos alkoholi alkaa haitata omaa toimintaa eli et kykene samaan kuin aikaisemmin, on Vaijan mukaan aika olla nauttimatta seuraavaa juomaa.