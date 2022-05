Saako töitä tehdä krapulassa? Lääkäri kertoo pelottavan esimerkin seurauksista

Työterveyshuollon erikoislääkäri Matti Palomäki Terveystalosta alleviivaa, että työpaikoilla tulisi aina puuttua krapulassa tai päihtyneenä töihin tuleviin työntekijöihin. Jos ihminen ei pysty hillitsemään juomistaan ennen työpäivää, on se lähtökohtaisesti merkki isommasta alkoholiongelmasta. Esimiehellä on velvollisuus nostaa kissa pöydälle, mutta myös kollegoiden kannattaisi rohkaistua ja ottaa asia puheeksi.

Miten krapulaisen työntekijän käytökseen tulisi puuttua?

Juominen on yksityisasia, ja Suomessa on vallalla humalahakuisen juomisen kulttuuri. Palomäen mukaan työpaikoilla on suuresti vaihtelua sen osalta, miten päihdeasioihin suhtaudutaan. Toisilla työpaikoilla alkoholin käyttöä katsotaan sormien läpi, osassa asennoituminen on vakavaa. Palomäki näkee kehitystä parempaan, vaikka vielä on työtä tehtävänä.