Kinutaanko ilmaisia hotelliöitä? Näin somevaikuttajien yhteistyöt yritysten kanssa syntyvät

Näin toimii Scandic Hotels

Näin toimii Sokos Hotels

Vitie kertoo, että Sokos Hotels -ketjun markkinointiviestinnän pääpaino on S-ryhmän omissa kanavissa ja tukimedioita hyödynnetään tapauskohtaisesti. Tässä kokonaisuudessa vaikuttajien osuus on prosentuaalisesti maltillinen kaikkeen muuhun markkinointiviestintään verrattuna.

– Tietysti tälläkin alalla on monenlaisia ammatinharjoittajia ja kyselyitä ja pyyntöjä on erilaisia, mutta me lähdemme aina siitä, että meillä on yhteistyö, joka lähtee omista lähtökohdistamme ja viestintästrategiamme pohjalta, hän sanoo.

Näin toimii The Barö -saaristohotelli

Vaikuttajayhteistöitä tekee myös Inkoossa sijaitseva The Barö -saaristohotelli. Markkinoinnista vastaava Netta Paavoseppä kertoo, että tällä hetkellä hotellin strategiaan kuuluu 10 yhteistyötä vuositasolla. Vuonna 2021 ovensa avanneen hotellin markkinointibudjetti ja kapasiteetti on pienempi kuin hotelliketjujen.

Paavoseppä kertoo, että yhteistöitä tehdään rajatusti budjetin takia ja myös siksi, että paikat on ensisijaisesti haluttu antaa asiakkaille. Saaristohotellissa ollaan ilahtuneita siitä, että kyselyjä vaikuttajilta tulee tasaiseen tahtiin. Myös muiltakin kuin vaikuttajilta on tullut kyselyitä.

Sisällöntuottajia The Barö -saaristohotellissa on pääosin maksavina asiakkaina eikä ilmaiseksi yöpymässä kaupallisten yhteistöiden merkeissä. Mahdolliseen kaupalliseen yhteistyöhön sisältyy yleensä ilmainen yö sekä jokin aktiviteetti, yleensä illallinen.

Paavosepän mukaan The Barössä koetetaan aina valita yhteistöihin monenlaisia sisällöntuottajia. Tunnetummilla on laajemmat yleisöt, kun taas mikrovaikuttajien kautta voidaan tavoittaa erilaisia ja kenties interaktiivisempia ja sitoutuneempiakin yleisöjä.

– Enemmän kyse on siitä, että vaikuttajalla on oikeanlainen kohderyhmä, joka osuu The Barön asiakasryhmään. Plus että heidän tuottamansa sisältö on hotellin brändiin sopivaa.