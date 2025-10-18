KAJ konsertoi 25.lokakuuta Helsingin jäähallissa.
KAJ konsertoi Helsingin jäähallissa 25. lokakuuta, mikä on yhtyeen kaikkien aikojen suurin esiintyminen. Tapahtuma kulkee nimellä KAJ on ice. Yhtyeeseen kuuluu kolme jäsentä: Jakob Norrgård, Axel Åhman ja Kevin Holmström.
– Se on aika pitkä show. Olemme koonneet settilistan juuri, kuten olemme halunneet. Olemme treenanneet kolme kertaa tällä viikolla. Vielä on hieman käsikirjoittamista ja pieniä juttuja tehtävänä, Åhman kertoi Huomenta Suomessa 18. lokakuuta.
– Meillä oli hieno keikkakesä, mutta nyt saamme tehdä pidemmän show’n. Siihen mahtuu oudompiakin biisejä ja muuta, jotka eivät ole mahtuneet kesään mukaan, Holmström jatkoi.
Lippu.fi-sivuston mukaan konsertti kestää noin kaksi tuntia ilman väliaikaa.
KAJ edusti Ruotsia Euroviisuissa tänä vuonna ja sijoittui neljänneksi kappaleellaan Bara bada bastu. Jo Melodifestivalenin voiton myötä heidän suosionsa räjähti. Melodifestivalen on vastaava kuin Suomen Uuden Musiikin Kilpailu, jossa valitaan maan euroviisuedustaja.
Yhtyeen uusin single Karaoke ilmestyi 17. lokakuuta.