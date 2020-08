Seurasaaressa sijaitsee kirkko, jonka rakennuttaja kidnappasi papin voidakseen naida serkkunsa: "Hänen oli otettava rajummat keinot käyttöönsä"

Seurasaaressa sijaitseva punainen puukirkko voi näyttää hyvin tavalliselta, mutta sen syntytarina hakee vertaistaan. Vuonna 1686 valmistunut kirkko on peräisin Karunasta, joka on nykyisin osa Sauvoa.

– He menettivät oikeuden osallistua ehtoolliseen. He eivät myöskään voineet enää istua kirkon etupenkeissä, vaikka he olisivat olleet aatelisarvonsa takia siihen oikeutettuja, Pouru muistelee.