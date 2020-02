Kiinassa ainakin 4 800 uutta koronavirustartuntaa – kuolleita yhteensä jo lähes 1400, tartunnan saaneita 64 000

Uuteen koronavirukseen on nyt kuollut Manner-Kiinassa ainakin 1 380 ihmistä. Maan viranomaisten mukaan tartunnan saaneita on lähes 64 000.

Kiina kertoi eilen muuttaneensa tartuntojen määrittelytapaa, mikä on nostanut raportoitujen tartuntojen määrää merkittävästi. Luvuissa ovat nyt mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut tapaukset. Hubein tänään kerrotuista tartunnoista suurin osa uusia, kliinisesti vahvistettuja tapauksia, kertoo uutistoimisto AFP.

Tartunnan määrittelyssä käytetyistä testipaketeista on ollut Kiinassa pulaa. Lisäksi testin tuloksia on saatettu odottaa jopa viikko. Kiinan viranomaiset perustelivatkin eilen oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin ihmisten on mahdollista päästä hoitoon varhaisemmassa vaiheessa. Diagnosoinnissa käytetään apuna esimerkiksi keuhkojen kuvausta.