Koronaviruskuolemien määrä nousi Kiinassa yli kahteen tuhanteen – kymmeniä miljoonia ihmisiä eristyksessä

Uusia tartuntoja on maassa todettu eilisen jälkeen noin 1 750. Kiinan viranomaisten raportoimat uusien tartuntojen määrät ovat olleet viime päivinä vähenemään päin. Nyt kerrotuista tartunnoista vain 56 on todettu Hubein ulkopuolella.

Yhteensä Manner-Kiinassa on todettu ainakin lähes 74 200 tartuntaa. Lisäksi muualla maailmassa on kerrottu yhteensä noin tuhannesta tartunnasta.

Suurin tartuntakeskittymä Kiinan ulkopuolella on todettu Diamond Princess -risteilyaluksella, joka on parhaillaan karanteenissa Jokohaman edustalla Japanissa. Laivalla tartunnan on saanut ainakin noin 540 ihmistä.

Laivalla oli alun perin noin 3 700 ihmistä. Sairastuneita on siirretty maihin saamaan hoitoa. Lisäksi useat maat ovat ilmoittaneet alkavansa evakuoida laivalta kansalaisiaan, joiden virustesti on ollut negatiivinen. Laiva on ollut karanteenissa jo noin kaksi viikkoa.

Kiinan mukaan 80 prosenttia sairastumisista lieviä

Kiinan viranomaiset julkaisivat tiistaina uuteen koronavirukseen liittyvän raportin, jonka mukaan viruksen aiheuttaman hengitystieinfektio on vaarallisin iäkkäille ja jo entuudestaan sairaille ihmisille. Raportin mukaan tietoon tulleista tapauksista noin 80 prosenttia on ollut lieviä ja vain alle viisi prosentti kriittisiä, kertoo yleisradioyhtiö BBC, yksi tutkimuksesta uutisoineista medioista.

Yli 12 000 ihmistä on kiinalaisviranomaisten mukaan toipunut viruksen aiheuttamasta taudista.

Ensimmäiset uutiset koronaviruksen leviämisestä tulivat Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla. Kiinalaisten mukaan viruksen seuraukset ovat olleet maakunnassa erityisen tuntuvia. Siellä on todettu suurin osa tartunnoista, ja myös 2,9 prosentin kuolleisuusaste on korkeampi kuin muualla maassa, BBC kertoo.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan viruksen kuolleisuusaste on kokonaisuudessaan verrattain alhainen.

Uutistoimisto: Mobiilimaksaminen mahdollistaa seurannan

Kiinalaismedioiden mukaan maan presidentti Xi Jinping sanoi jo tiistaina puhelussaan Britannian pääministerille Boris Johnsonille, että Kiinan järeät eristystoimet ovat johtaneet selvään edistymiseen viruksen leviämisen ehkäisyssä. WHO puolestaan toppuutteli toteamalla, että on vielä liian varhaista sanoa, on tartuntojen määrän kasvu taittunut pysyvästi. Järjestö kuitenkin kiitteli Kiinan toimia.

Kiinan määräämät toimet ovat olleet massiivisia ja vaikuttaneet kymmenien miljoonien ihmisten elämään. Pelkästään Wuhanissa ja sitä ympäröivässä Hubeissa eristyksissä on ainakin 56 miljoonaa ihmistä.

Maakunnan viranomaiset tehostavat mahdollisen tartunnan saaneiden etsintää, kertoi Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua tiistaina. Sen mukaan viranomaiset aikovat esimerkiksi jäljittää flunssa- tai kuumelääkkeitä ostaneita ihmisiä sekä kuumeen takia lääkärissä käyneitä. Jos heistä ei löydy ajantasaisia terveystietoja, luvassa on terveystarkastus ja mahdollinen karanteeni. Lääkkeitä ostavien on lisäksi jatkossa rekisteröidyttävä omalla nimellään.