Koronavirus tappaa sairaanhoitajia Kiinassa – moni lääkäri joutuu kohtaamaan potilaat ilman suojamaskia

Lääkärien ja hoitajien riski saada tartunta on suuri etenkin kun hengityssuojaimista ja muista suojavarusteista on pulaa. Esimerkiksi Wuhanissa monet lääkärit joutuvat kohtaamaan potilaat ilman suojamaskeja tai käyttämään uudelleen samoja suojavarusteita, vaikka niitä pitäisi vaihtaa uusiin säännöllisesti.

Kiina syytti tilastovirhettä ja alensi arviotaan koronaviruksen uhrien määrästä

Kiina pienensi arviotaan kuolleiden määrästä 108 ihmisellä. Uuteen koronavirukseen on siis uusimman tilaston mukaan kuollut Manner-Kiinassa 1 380 ihmistä. Ennen tilastojen tarkistusta kuolleiden kokonaismäärän ehdittiin perjantaina ilmoittaa nousseen yli 1 480 ihmiseen.

Tilastojen korjauksista huolimatta sekä kuolleiden että tartunnan saaneiden määrät jatkoivat perjantaina nousuaan, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin vuorokautta aiemmin. Hubeissa kerrottiin torstain jälkeen todetun 116 kuolemaa ja yli 4 800 tartuntaa. Kun mukaan laskettiin koko maa, uusia tartuntoja oli torstain jälkeen noin 5 000. Viranomaisten mukaan tartunnan saaneita on nyt Manner-Kiinassa noin 64 000.

Kiina kertoi torstaina muuttaneensa tartuntojen määrittelytapaa, mikä nosti raportoitujen tartuntojen määrää lähes 15 000:lla yhden päivän aikana. Luvuissa ovat nyt mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut tapaukset. Hubein perjantaina kerrotuista tartunnoista suurin osa on uusia, kliinisesti vahvistettuja tapauksia, kertoo AFP.

Tartunnan määrittelyssä käytetyistä testipaketeista on ollut Kiinassa pulaa. Lisäksi testin tuloksia on saatettu odottaa jopa viikko. Kiinan viranomaiset perustelivatkin oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin ihmisten on mahdollista päästä hoitoon varhaisemmassa vaiheessa. Diagnosoinnissa käytetään apuna keuhkojen kuvausta.