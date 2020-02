Koronavirustartuntojen raportointitapaa muutettiin ja tilastot pomppasivat – THL: "Meidän pitää varautua mahdollisuuteen, ettei epidemia pysähdy Kiinaan"

Koronaviruksen raportointitapaa on päätetty muuttaa, mikä on nostanut äkillisesti tartuntatapausten tilastoitua määrää. Kyseessä on tavanomainen tilanne, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.