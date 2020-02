Viruksen valtaamassa Kiinassa liikutaan nyt maskit kasvoilla: Suojavälineitä kaivataan pikaisesti muista maista asti

Ulkoministeriön mukaan Etelä-Korea, Japani, Kazakstan ja Unkari ovat lahjoittaneet lääkintätarvikkeita. Teollisuuden edustaja puolestaan on kertonut viranomaisten pyrkivän tuomaan maskeja Euroopasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Uusi koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on maassa yli 360.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 800 uutta tartuntatapausta, joista yli 2 100 Hubeissa. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt yli 17 200.

Kiina on myös rakentanut pikavauhtia kahta uutta sairaalaa tartunnan saaneiden hoitamiseksi.

WHO kutsuu väärän tiedon leviämistä "infodemiaksi"

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo työskentelevänsä yhdessä sosiaalisen median toimijoiden kanssa estääkseen koronavirukseen liittyvän väärän tiedon leviämistä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on varoittanut huhujen ja väärien tietojen vaaroista.

WHO varoitti jo viikonloppuna, että koronaviruksen leviäminen on tuonut tullessaan myös "infodemian". Tällä järjestö tarkoittaa sekä oikean että väärän tiedon liiallista määrää, joka vaikeuttaa luotettavien lähteiden ja neuvojen löytämistä. Järjestön riskiviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntijoiden on kerrottu tekevän töitä ympäri vuorokauden etsiessään haitallisia huhuja, kuten vääränlaisia hoito-ohjeita.