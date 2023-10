Kiinan presidentti Xi tapaa Vladimir Putinin – MTV seuraa sotaa

Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen lähellä Avdijivkan kaupunkia

Suomi toimittaa Ukrainaan lisää puolustustarvikeapua – kyseessä 19. apupaketti

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

6.45: Venäjä: Lähes 30 ukrainalaisdronea tuhottu yöllä

Venäjä kertoo torjuneensa ja tuhonneensa yön aikana 28 ukrainalaista dronea. Maan puolustusministeriö kertoo Telegramissa dronejen iskeneen Belgorodin ja Kursikin alueella sekä Mustan meren yli.

6.29: Joukko eurooppalaisdelegaatteja osoitti mieltään Putinille Kiinassa

Kourallinen eurooppalaisia osoitti mieltään Vladimir Putinia vastaan Kiinassa järjestetyssä Belt and Road (vyöhyke ja tie) -tapahtumassa.

Hieman ennen Putinin pitämää puhetta joukko eurooppalaisia käveli ulos huoneesta. Joukossa oli muun muassa Ranskan entinen pääministeri Jean-Pierre Raffarin. (Reuters)

6.12: Kiinan Xi tapaa Vladimir Putinin

Kiinan presidentti Xi Jinping tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin tänään keskiviikkona, Kiinan valtionmedia kertoo.

Putin osallistuu Bekingissä järjestettyyn Belt and Road Forumiin. Belt and Road (vyöhyke ja tie) on silkkitiehankkeen virallinen nimi. Tapahtuma on markkinointitapahtuma, jossa Kiina pyrkii edistämään kauppasuhteitaan.

Kyseessä on Putinin ensimmäinen suurvaltavierailu hyökkäyssodan alettua Ukrainassa helmikuussa 2022. Putin on poistunut Venäjältä vain muutamia kertoja Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan. Kansainvälisen pidätysmääräyksen vuoksi Putin pystyy vierailemaan ulkomailla vain rajoitetusti. Kiina ei kuitenkaan ole Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) antaman pidätysmääräyksen piirissä.

Maassa vierailee myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, jonka on määrä vieraila tällä viikolla myös Pohjois-Koreassa.

Tiistai 17.10.

19.47: Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on toimittanut Ukrainaan ATACMS-tykistöohjuksia

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on toimittanut Ukrainaan pitkän kantaman ATACMS-tykistöohjuksia. Zelenskyin mukaan Ukraina on jo käyttänyt tykistöohjuksia, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.



CNN uutisoi jo aiemmin tänään omien lähdetietojensa pohjalta, että Yhdysvallat on luovuttanut Ukrainalle julkisuuteen kertomatta ATACMS-tykistöohjuksia. Tiedossa ei ole, milloin tykistöohjukset on luovutettu.



Ukraina on toistuvasti pyytänyt pitkän kantaman ATACMS-tykistöohjuksia, mutta Yhdysvallat oli pitkään haluton antamaan maalle aseita, joilla voisi hyökätä syvälle Venäjän puolelle.

16.26: Brittitiedustelu: Venäjä aloittanut koordinoidun hyökkäyksen eri puolilla Itä-Ukrainaa

Brittitiedustelun mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti aloittanut koordinoidun hyökkäyksen eri puolilla Itä-Ukrainaa.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi viime viikolla Venäjän aloittaneen uuden hyökkäyksen kohti Avdiivkan kaupunkia Donetskissa. Kaupunki on ollut etulinjassa jo vuodesta 2014 alkaen.

Venäjä pyrkii ottamaan haltuun Ukrainalle kuuluvan Donetskin alueen, mutta Avdiivka on vielä merkittävänä esteenä tälle tavoitteelle, Britannian puolustusministeriö arvioi tänään tiedusteluraportissaan.

Brittitiedustelun mukaan hyökkäys on Venäjän suurin hyökkäysoperaatio sitten tammikuun.