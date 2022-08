Ihminen voi palata Kuuhun jo kolmen vuoden kuluttua – yhtenä visiona tehdä Kuusta "bensa-asema" Mars-lennoille

Paluuta Kuuhun valmistellaan kuitenkin jo täysillä. Elokuun lopulla Kuuta kiertävälle radalle on määrä laukaista miehittämätön Artemis I -lento. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan ja sen kasainvälisten kumppaneiden Artemis-ohjelman tavoitteena on saada ihminen Kuuta kiertävälle radalle ja lopulta Kuun pinnalle. Viimeksi mainittu tapahtuu aikaisintaan vuonna 2025.

Mutta miksi ihmisen ylipäänsä pitää yrittää palata Kuuhun? Apulaisprofessori Jaan Praksin mukaan kysymys on perusteltu. Hän viittaa teknologian huikeaan kehitykseen viiden vuosikymmenen aikana.

Kuu voisi toimia harjoittelukenttänä ja "bensa-asemana"

– Robotiikka on nykyään niin hyvää, että on vaikea nähdä objektiivisia perusteita sille, miksi ihmisen pitäisi siellä olla, hän sanoo.

Vesi on toki edellytys myös sille, että astronautit pystyvät oleskelemaan Kuussa yhtään pidempiä aikoja, Praks lisää.

Kuun napa-alueiden kraattereista löytyvä vesijää on yksi syy sille, miksi Artemis-lentojen kohteena on alue lähellä Kuun etelänapaa, toisin kuin aiemmilla miehitetyillä kuulennoilla. Toinen peruste on se, että Kuun päivä ja yö kestävät Maan ajanlaskun mukaan noin kuukauden. Kuun todella kylmän yön aikana aurinko ei paista, joten energian saanti aurinkopaneeleista loppuu neljäksi viikoksi.