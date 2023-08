"Kylmän sodan kaikuja" – suurvaltojen avaruuskilpailu kiihtyy, ja taustalla on Ukrainan sota

Tiedonkeruun lisäksi kuumatkalla on merkittävä poliittinen merkitys. Ukrainan hyökkäyssodan vuoksi Venäjälle on asetettu pakotteita, joiden takia Venäjän Roskosmoksen etenemistä on hidastanut komponenttipula. Myös Euroopan avaruusjärjestö vetäytyi Venäjän kuuohjelmasta.

Vaikka toistaiseksi kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla on sekä Yhdysvaltojen astronautteja että Venäjän kosmonautteja, yhteistyö avaruudessa on kariutumassa. Venäjä on ilmoittanut vetävänsä kosmonauttinsa pois vuoden 2024 aikana. Avaruusasema on muutenkin tulossa käyttöikänsä päähän vuosikymmenen vaihteessa.