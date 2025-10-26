Thaimaa ja Kambodzha allekirjoittivat rauhansopimuksen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sunnuntaina Thaimaan ja Kambodzhan välisen rauhansopimuksen yhdessä Thaimaan pääministerin Anutin Charnvirakulin ja Kambodzhan pääministerin Hun Manetin kanssa Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa. Mukana tilaisuudessa oli myös Malesian pääministeri Anwar Ibrahim.

Viime kesänä Thaimaan ja Kambodzhan välille puhjenneessa konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadattuhannet joutuivat jättämään kotinsa. Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille.

Trump saapui sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Malesiaan, jossa hänen on määrä osallistua Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön Aseanin huippukokoukseen.

Aasian-matkallaan Trumpin on tarkoitus vierailla Malesian lisäksi ainakin Etelä-Koreassa ja Japanissa.

BBC:n mukaan Thaimaan ulkoministeri Sihasak Phuangketkeow on kieltäytynyt kutsumasta sopimusta rauhansopimukseksi. Hän kutsuu sopimusta "rauhan reitiksi".

Rajakiistat kärjistyivät heinäkuussa

Maiden välinen pitkäaikainen rajakiista kärjistyi vuoden 2025 heinäkuun lopulla. Osapuolet syyttivät toisiaan tulitusten aloittamisesta. Yhteenotoissa on raportoitu kuolleen kymmeniä ihmisiä, joista valtaosan on kerrottu olleen siviilejä.

Taistelut alkoivat Thaimaan koillisosissa Surinin maakunnan ja Kambodzhan pohjoisosissa sijaitsevan Otar Meancheyn maakunnan alueilla varhain torstaina Suomen aikaa.

Thaimaa kertoo evakuoineensa raja-aluilta yhteensä noin 140 000 ihmistä.