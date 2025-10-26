Yhdysvaltain neuvottelijan mukaan kauppaneuvotteluissa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on edistytty.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Thaimaan ja Kambodzhan välisen rauhansopimuksen yhdessä Thaimaan pääministeri Anutin Charnvirakulin ja Kambodzhan pääministerin Hun Manetin kanssa Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa. Mukana tilaisuudessa oli myös Malesian pääministeri Anwar Ibrahim.

Viime kesänä Thaimaan ja Kambodzhan välille puhjenneessa konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadattuhannet joutuivat jättämään kotinsa. Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille.

Trump saapui sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Malesiaan, jossa hänen on määrä osallistua Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön Aseanin huippukokoukseen.

Lisäksi presidentin odotetaan allekirjoittavan kauppasopimus Malesian kanssa.

Yhdysvaltalaislehti Politico kertoi hiljattain lähteisiinsä pohjaten, että Valkoinen talo olisi vaatinut Trumpin Asean-kokoukseen osallistumisen ehtona sitä, että Trump johtaisi allekirjoitusseremoniaa. Valkoinen talo kiisti väitteet lehdelle.

Aasian-matkallaan Trumpin on tarkoitus vierailla Malesian lisäksi ainakin Etelä-Koreassa ja Japanissa. Kyseessä on Trumpin ensimmäinen matka Aasiaan sen jälkeen, kun hän aloitti toisen kautensa tammikuussa.