Yhdysvallat sallii teknologiajätti Nvidian tekoälyalalla käytettävien sirujen viennin tietyille hyväksytyille asiakkaille Kiinaan. Asiasta ilmoitti presidentti Donald Trump Truth Social -alustallaan myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.
Trumpin mukaan H200-sirujen vienti sallitaan myös muihin maihin, jos olosuhteet eivät uhkaa kansallista turvallisuutta. Nvidian kehittyneimmät sirut, kuten Blackwell-sarjan tuotteet, eivät Trumpin mukaan kuitenkaan kuulu sopimukseen. Ne ovat yhä saatavilla vain yhdysvaltalaisille asiakkaille.
Trump kirjoittaa julkaisussaan, että 25 prosenttia viennistä maksettaisiin Yhdysvalloille. Presidentti ei kuitenkaan antanut yksityiskohtia maksumekanismista tai viennin ehdoista.
Trump sanoi ilmoittaneensa asiasta jo Kiinan Presidentille Xi Jinpingille.
– Presidentti Xi reagoi positiivisesti, Trump kirjoitti.
Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin hallinto vaati, että yritykset muokkaavat Kiinan markkinoille vietävistä siruista vähemmän tehokkaita versioita. Bidenin kauden rajoitukset estivät muun muassa H200-sirujen viennin Kiinaan.
Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja Jensen Huang on lobannut Trumpin hallintoa kumoamaan Bidenin kauden aikaisia rajoituksia.
Nvidian edustaja kiitti Trumpia tämän päätöksestä. Edustaja sanoi uutiskanava CNN:lle lausunnossaan, että sirujen tarjoaminen kauppaministeriön tarkastamille kaupallisille asiakkaille olisi hyväksi Yhdysvalloille.