Kiina ja Venäjä haluavat johtaa – muuttuuko maailmanjärjestys? "En ole koskaan ajatellut, että Venäjän eristäminen onnistui"

Keskiviikon Huomenta Suomessa pohdittiin, onko maailmanjärjestys muuttumassa.

Kiina, Venäjä ja Intia lähentyvät ja maailmanjärjestyksen pohditaan olevan murroksessa. MTV:n Huomenta Suomessa asiasta olivat keskustelemassa johtava neuvonantaja Katri Makkonen Aina Advisorsilta, sekä Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailma on muuttumassa uuteen moninaisempaan maailmanjärjestykseen. Mannisen toteaa kyseen olevan jostain muusta kuin Yhdysvaltojen johtamasta maailmanjärjestyksestä.

– Se minkälainen uudesta maailmanjärjestyksestä muodostuu, sitä emme vielä tiedä, mutta tietysti Kiina haluaa olla siellä johtamassa ja se tarkoittaa autoritäärisempää maailmanjärjestystä.

Vaikka Venäjä on melko eristetty länsimaissa, niin Aasiassa maa on suhteellisen pidetty. Silvanin mukaan Venäjään suhtaudutaan positiivisesti ja se on tärkeä kauppakumppani.

– En ole ehkä koskaan ajatellut, että Venäjän eristäminen onnistui, koska maailma on suurempi kuin vain länsimaat, Silvan toteaa.

– Jos katsomme mitä Kiinassa on tapahtunut tällä viikolla, niin myös Intian pääministeri (Narendra Modi) oli siellä vierailulla. Kiina ja Intia molemmat valtavia Venäjän öljyn ostajia, eli kyllä rahahanoja edelleen on auki suhteessa Venäjään, Makkonen jatkaa.

Kansainvälisissä puheissa Yhdysvallat yrittää saada Intiaa vaikutuspiiriinsä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Intia lipuu kohti Kiinaa. Makkosen mukaan tämä johtuu siitä, että Intia on suivaantunut Donald Trumpin asettamista tulleista.

– Trump ei ole ihan tainnut miettiä, että mihin se tulee johtamaan, että asettaa näin kovat tullit tavallaan rangaistuksena siitä, että Intia ostaa venäläistä öljyä.

Makkonen muistuttaa, että Intia ei kuitenkaan ole koskaan halunnut olla tiukasti missään porukoissa, joten aika näyttää, mihin suuntaan maa lopulta kääntyy.

Makkosen mukaan oikeasti on kyse Kiinan ja Yhdysvaltojen taistelusta. Silvan on asiasta yhtä mieltä.

– Mielestäni konsensus on siinä, että olemme menossa lähinnä kaksinapaiseen maailmanjärjestykseen missä on Kiina ja Yhdysvallat, mutta voi olla myös alueellista moninapaisuutta, missä jossain tietyssä maailmankolkassa onkin tasavahvoja ulkoisia toimijoita, Silvan sanoo.

Mannisen mukaan Kiinan Xi Jinping maalaa maastaan pysyvyyden ja ennustettavuuden majakkaa.

– Hän puhuu paljon kansainvälisten sopimusten merkittävyydestä, eli osoittaa olevansa parempi kuin Trumpin Yhdysvallat. Tämä on todella ristiriitaista, kun Yhdysvallat on meille tietysti ollut demokratian majakka.

EU:n Kallas: Xin, Putinin ja Kimin tapaaminen haaste kansainväliselle järjestelmälle

Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas sanoo, että Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin esiintyminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin rinnalla on osa yritystä rakentaa uusi lännen vastainen maailmanjärjestys.

Putin ja Kim seurasivat Xin vieraina Kiinan asevoimien suurta paraatia Pekingissä.

Kallaksen mukaan kyseisten kolmen johtajan tapaaminen on suora haaste sääntöihin perustuvalle kansainväliselle järjestykselle.

Onko Eurooppa jäänyt jälkeen ja mikä on Euroopan asema maailmanjärjestyksessä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.