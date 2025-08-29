Kreml: Putin vierailulle Intiaan joulukuussa

AOP Putin
Venäjän presidentti Vladimir Putin.
Julkaistu 32 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa viralliselle vierailulle Intiaan joulukuussa, kertoi Kreml perjantaina.

Vladimir Putinin neuvonantaja Juri Ushakov ilmoitti, että Putin tapaa Intian pääministerin Narendra Modin jo maanantaina Kiinassa järjestettävässä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa. 

Ushakovin mukaan kaksikon on määrä keskustella joulukuun vierailun valmisteluista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on koventanut Intian painostamista osana pyrkimyksiään Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Trumpin Intialle asettamat 25 prosentin lisätullit entisen 25 prosentin tullitason päälle astuivat voimaan keskiviikkona. 

Lisätullien tarkoituksena on näpäyttää Intiaa venäläisen raakaöljyn ostamisesta.

