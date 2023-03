UPI:n Aaltola Kiinan presidentin Venäjän vierailusta: "Sota vetää suurvaltoja puoleensa kuin kärpäspaperi"

Kiinan Xi Jinping on aloittanut vierailunsa Venäjällä tänään maanantaina. Xin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä keskustella muun muassa Kiinan suunnitelmasta saada Ukrainan sota ratkaistuksi.

Putin totesi Xille tänään, että Venäjä on avoin keskustelemaan Kiinan esityksistä Ukrainan sodan ratkaisemiseksi. Lisäksi Putin sanoi Kiinalla ja Venäjällä olevan lukuisia yhteisiä intressejä.

"Putin ei ano aseita"

– Kiinahan tukee Venäjän sotataloutta laajasti ostamalla sieltä energiaa – Kiina on yksi Venäjän pakoterei’istä – mutta se on ollut tosi varovainen sen suhteen, että ei se ei ylitä mitään Yhdysvaltojen asettamia punaisia viivoja. Yhdysvallat on ilmoittanut, että Kiina joutuu sanktioiden kohteeksi, jos se tukee Venäjää suoraan sodassa, Aaltola toteaa.