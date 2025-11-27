Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole ohjeistanut häntä olemaan provosoimatta Kiinaa Taiwanin itsemääräämisoikeuden osalta.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kerrottiin torstaina ohjeistaneen Japanin pääministeriä Sanae Takaichia olemaan provosoimatta Kiinaa Taiwanin itsemääräämisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.
Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen Wall Street Journal. Lehti viittaa jutussa japanilaisiin viranomaislähteisiin ja asiaan perehtyneisiin yhdysvaltalaislähteisiin.
Japani kiisti väitteet.
Takaichi vihjasi aiemmin tässä kuussa, että Japani voisi puuttua sotilaallisesti, jos Taiwaniin hyökättäisiin. Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan.
Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiinan johtaja Xi Jinping toi asian alkuviikosta esiin puhelinkeskustelussa Trumpin kanssa. Xi korosti kiinalaista näkemystä siitä, että Taiwan kuuluisi Kiinalle.