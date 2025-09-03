Pekingissä meneillään suuri sotilasparaati – Pohjois-Korean Kim ja Venäjän Putin yleisössä

Juhlallisuuksien alussa pitämässään puheessa Xi totesi Kiinan olevan pysäyttämätön.
Kiinassa on meneillään toisen maailmansodan päättymistä ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää juhlistava suuri sotilasparaati.
Paraati järjestetään pääkaupunki Pekingissä.
Juhlallisuuksia ovat seuraamassa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa muun muassa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun johtajat esiintyvät samassa tilaisuudessa.
Kiinan valtiontelevision näyttämässä videokuvassa Kiinan presidentti Xi toivotti sekä Kimin että Putinin tervetulleiksi. Xi kätteli molempia ja keskusteli heidän kanssaan, kun kolmikko käveli punaista mattoa pitkin kohti Tiananmenin aukiota.
– Ihmiskunta on jälleen kerran valinnan edessä: rauha vai sota, vuoropuhelu vai vastakkainasettelu, molempia osapuolia hyödyttävät ratkaisut vai nollasummapelit, Xi sanoi.
Pegingissä on meneillään suuri sotilasparaati.AFP / Lehtikuva
Myös Indonesian presidentti Prabowo Subianto saapui seuraamaan paraatia, vaikka hän ehti jo kertaalleen perua tulonsa Indonesian mielenosoitusten vuoksi. Pitkään jatkuneissa mielenosoituksissa on paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan kuollut useita ihmisiä ja ainakin 20 on kateissa.
Virkamieslähteiden mukaan Subianto katsoi tilanteen maassa rauhoittuneen niin paljon, että hän voi sittenkin osallistua paraatijuhlaan.
Paraatissa on tiettävästi esillä myös aiemmin näkemätöntä uuden sukupolven sotilaskalustoa panssarivaunuista lentokoneisiin ja ohjuksiin.
Japani antautui muodollisesti 2. syyskuuta 1945. Kiinassa Japanin antautumista on tavattu juhlia seuraavana päivänä.