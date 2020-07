Kiina avasi Hongkongiin kansallisen turvallisuusviraston – virastoa johtaa tiukan linjan mies

Uuden viraston myötä Kiinan turvallisuusviranomaiset voivat toimia erityishallintoalueella ensi kertaa julkisesti. Laajoilla valtuuksilla varustetun viraston perustaminen on osa Kiinan kuun vaihteessa asettamaa turvallisuuslakia.

Aiemmin on kerrottu, että virastolla on oikeudet sekä tutkia epäiltyjä rikoksia että nostaa niistä syytteitä, ja se voi siirtää kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tapauksia Manner-Kiinan viranomaisten käsittelyyn. Turvallisuusviraston tukikohta erityishallintoalueella sijaitsee Victorian puiston laitamilla seisovassa pilvenpiirtäjässä.

Rakennuksessa on ainakin aiemmin toiminut Metropark-hotelli. Hotellin verkkosivut eivät olleet käytössä Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna.

Etusivulla kerrottiin, että sivustolla suoritetaan järjestelmään liittyviä huoltotoimenpiteitä ja palvelu on väliaikaisesti poissa käytöstä. Viraston vihkimistilaisuudessa oli keskiviikkona Hongkongin hallinnon edustajia ja poliisiviranomaisia, kertoo uutistoimisto AFP:n paikan päällä ollut toimittaja.

Virastoa johtamaan tiukan linjan mies

Kiina nimitti viime perjantaina Hongkongin uuden turvallisuusviraston johtajaksi tiukan linjan miehen, joka on tullut tunnetuksi mielenosoitusten kovaotteisesta tukahduttamisesta.

Lain muotoilun kattavuus johtanut epätietoisuuteen

Muun muassa separatismi, valtion vastainen kumouksellinen toiminta, terrorismi ja vehkeily ulkomaisten voimien kanssa on turvallisuuslaissa kriminalisoitu. Lain muotoilu on niin kattava, että edelleen on epätietoisuutta siitä, mikä kaikki luetaan kategorioiden alle.