Hongkongin uuden lain rikkomisesta voi seurata elinikäinen vankeusrangaistus – Ulkoministeri Haavisto MTV:lle: Laki vaikuttaa alueelle matkustaviin suomalaisiin

Hongkongin turvallisuuslain nojalla on pidätetty jo useita ihmisiä. Uuden lain turvin Kiina voi suitsia Hongkongissa valtion vastaisia toimia, kuten tämänpäiväisiä mielenosoituksia. Pidätettynä on esimerkiksi mielenosoittaja, joka kantoi Hongkongin itsenäisyyttä vaatinutta lippua. Itsenäisyyskylttien kantaminen on turvallisuuslain mukaan kiellettyä.