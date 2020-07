"Pitkäkestoinen ja vakava diplomaattinen selkkaus luvassa" – näin MTV:n kirjeenvaihtaja arvioi tulenarkaa Hongkongin tilannetta

– Uuden lain myötä esimerkiksi radikalismiksi tai maanpetokselliseksi tulkittu toiminta voidaan tuomita Kiinassa, mikä on pelote sinänsä: rangaistukset voivat olla elinkautisia. Ainakin ne Kiinan vankilat, joissa itse olen vieraillut, ovat kyllä hyvin erilaisia kuin Hongkongissa.

Sarasteen mukaan on vaarana, että Kiina tulee soveltamaan lakia mielivaltaisesti.

Poliisi on pidättänyt useita mielenosoittajia uuden turvallisuuslain nojalla.

"Kiina on erittäin ärsyyntynyt"

Uusi turvallisuuslaki on laajasti tuomittu maailmalla. Sarasteen mukaan uusi turvallisuuslaki voikin aiheuttaa pitkäkestoisen ja vakavan diplomaattisen selkkauksen.

– Kiina on erittäin ärsyyntynyt esimerkiksi Iso-Britannian ja Australian osoittamasta tuesta ja uhkaa vastatoimilla, mikäli muut maat puuttuvat sen sisäisiin asioihin. Luvassa on erittäin vakava ja pitkäkestoinen diplomaattinen selkkaus.

Iso-Britannia on luvannut Sarasteen mukaan tarjota kolmelle miljoonalle hongkongilaiselle mahdollisuutta hakea kansalaisuutta.

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut, että uusi turvallisuuslaki on vakava loukkaus vuonna 1984 solmittua sopimusta vastaan.

Australiassa pääministeri Scott Morrison on sanonut pitävänsä Hongkongin tilannetta erittäin huolestuttavana ja kertoi hallituksen vakavasti harkitsevan sitä, että Hongkongin asukkaille tarjottaisiin mahdollisuutta muuttaa Australiaan.

– Hongkongin erityisaseman piti olla voimassa vuoteen 2047 saakka mutta nykyisen vuonna 2012 valtaan astuneen Kiinan presidenti Xi Jinping kaudelle Hongkongin asemaa on tietoisesti kiristetty, Saraste arvioi.

– Voisi sanoa leikkisästi, että tämä auringonlaskun paikka Hongkongille. Kiina on tietoisesti kehittänyt Shanghaita suurkeskukseksi ja Hongkongia puolestaan on ajettu alas.

– Hyvin pieni osa hongkongilaisista on heitä, joiden mielestä Kiinan puuttuminen mielenosoittamiseen ja "nuorisohuliganismiin" on toivottavaa. Kyseessä on kuitenkin pieni vähemmistö.