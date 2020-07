Hongkong aikoo soveltaa uutta turvallisuuslakia ankarasti, sanoo hallintojohtaja – Google, Facebook ja muut jättiyhtiöt asettuneet viranomaisia vastaan

Pompeo: Orwellimaista

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi Kiinan valvontasuunnitelmia "orwellimaisiksi". Hongkongissa käydään esimerkiksi läpi kirjastojen sekä koulujen kirjoja ja poistetaan demokratia-aktivistien teoksia, muun muassa yleisradioyhtiö BBC on kertonut.– Tähän saakka Hongkong on kukoistanut, koska vapaa ajattelu ja ilmaisunvapaus on ollut sallittua. Ei enää, Pompeo sanoi lausunnossa.