Kiekko-Espoo joutui salaamaan juonensa – verhojen takana kupli pitkään, ja lunta tuli tupaan

– Laitoimme liitolle poikkeuslupahakemuksen osana plänin, miten me rakennamme Espoon kuudessa vuodessa takaisin Liigaan, Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi torstain suljetussa mediatilaisuudessa.

– Siinä vaiheessa kun me se paperi laitettiin sisään, uskon, että alle viisi ihmistä on tässä maassa uskonut, että se on millään tavalla mahdollista.