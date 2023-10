Nyt ei puhuta vain Espoosta – Kiekko-Espoo perustelee isolla huolella, miksi sen on päästävä SM-liigaan: "Välttämätöntä"

Mestiksessä pelaava Kiekko-Espoo vahvisti torstaina, että se jättää tässä kuussa SM-liigalle lisenssihakemuksen ja pyrkii näin ensi kaudeksi pääsarjaan. Seuran johdossa korostetaan Liiga-tavoitteen taustalla jaloja arvoja.

Puheenjohtaja Rubinstein alleviivasi, että Kiekko-Espoo pyörittää toimintaansa ennen kaikkea espoolaisille junioreille ja espoolaiselle yhteisölle.

Rubinstein myös huomautti, että Espoossa on Suomen suurin junioriputki, ja yhtenä osoituksena sen laadukkuudesta Kiekko-Espoo on valittu edellisinä kahtena vuotena putkeen Pohjola-leirin parhaaksi seuraksi. Hän muistutti niin ikään, että Kiekko-Espoo on ainoa seura, jolla on kaksi joukkuetta U20-SM-sarjassa.

Espoon junioriputkessa on kuitenkin ilmennyt vuosien saatossa Rubinsteinin sanoin "oireilua". Rubinstein kuvasi, että junioreita on lähtenyt Espoosta "ihan liian aikaisin ympäri Suomea" sen jäljiltä, että kaupungista on puuttunut miesten Liiga-joukkue vuodesta 2016 eteenpäin.

– Tilanne on ollut suomalaisen jääkiekon ja pelaajakehityksen kannalta erittäin haasteellinen: jätkät lähtevät 15–16-vuotiaina. Meillä olisi kuitenkin puitteet ja mahdollisuudet oikeasti kehittää pelaajia pitkälle ja tuoda Suomi-kiekkoon hyviä tulevaisuuden lupauksia, Rubinstein sanoi.

Samalla kun kärkipelaajia on lähtenyt pois, Espoon juniorimenestys on kertonut Rubinsteinin mukaan kuitenkin siitä "massasta ja laadusta, mitä Espoossa vuodesta toiseen kasvatetaan".

Kiekko-Espoo on halunnut Liiga-tavoitteellaan valaa myös uskoa junioriputkeen, että Espoossa kannattaisi olla ja olisi mahdollista pelata miesten pääsarjaa.

– Meidän allamme olevan Suomen suurimman ja laadukkaimman junioriputken jatkuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta on kriittistä ja välttämätöntä, että Espoossa on miesten Liiga-joukkue. Sen takia me tätä duunia täällä päivästä toiseen teemme.

"Heillä kaikilla on tavoite olla Liigassa"

3:19 Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits avaa seuran suunnitelmaa SM-liigaunelmasta.

Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits sanoi, että seuran suurimpia arvoja on se, että espoolaisjunioreita olisi joka vuosi edustusjoukkueessa ja heitä kasvatettaisiin kohti unelmaansa.

Espoon nykyisessä Mestis-joukkueessa on useita nuoria pelaajia, joissa Hirschovits näkee mainittavaa lahjakkuutta.

– Meidän tämän kauden joukkueemme on rakennettu täysin siitä näkökulmasta, että mahdollisimman moni sen pelaaja voisi olla ensi vuoden liigajoukkueessa. Heillä kaikilla on tavoite olla Liigassa, ja pyrimme auttamaan heitä kehittymään sitä kohti, Hirschovits kertoi.