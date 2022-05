KHL-kysymyksiä väistellyt Mikko Lehtonen sanoo kevään Venäjällä olleen täysin poikkeuksellinen – "Todella vaikeaa on"

– Mulla ei ole mitään lisättävää. Ei mun tarvitse enää siitä alkaa puhua. Se on taakse jäänyttä ja keskityn nyt Leijoniin, puolustaja toisteli tuskastumiseen saakka.

Minkälainen oma pelikunto nyt? Varmasti on ollut hankala kevät.

– On se ollut omalla tavallaan todella hankala kevät, täysin poikkeuksellinen, Lehtonen sanoo.

– Oma kunto on hyvä, tunnen itseni kyllä, olen fyysisesti hyvässä kunnosa, tuntuu hyvältä. Viime viikon olin mukana. Varmasti koko ajan steppi stepiltä alkaa tuntua paremmalta, kun saa olla tässä mukana.

– Kyllä se todella vaikeaa on. Mutta ei siitä sen enempää. Se on nyt taakse jäänyttä. Haluan vain keskittyä ja nauttia olemisesta täällä. Nauttia jääkiekon pelaamisesta.

– Joka kerta on hienoa tänne tulla. Tosi hyvä ilmapiiri, kaikki viihtyvät täällä, Lehtonen sanoo.

– Kyllä kaikilla varmaan on spesiaalifiilis kotikisojen takia. En ole vielä koskaan päässyt kotikisoja pelaamaan, ja tosi kova nälkä olisi päästä pelaamaan. Varmasti tulee olemaan spesiaalikeissi juuri siksi, kun saadaan pelata kotiyleisön edessä.

Pelien jälkeen edessä on MM-valmistautumisjakson karuin hetki, kun joukkueesta karsitaan viimeiset pelaajat ennen MM-turnausta.

– Aina maajoukkueeseen on tosi kova kilpailu. Paljon on hyviä jätkiä, marginaalit ovat pienet. Tiukkaa on, Lehtonen sanoo.