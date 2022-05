– On välillä hyvä muistella, mitä tuli saavutettua. Mutta kaikki ovat niin nälkäisiä, että meillä on katseet tässä tulevassa, että mitä siellä tehdään, ja mitä se vaatii, että voitetaan taas.

Suomella on edessä enää kolme ottelua ennen kotiturnauksen alkua. Torstaina Leijonat kohtaa Sveitsin Tampereella ja viikonloppuna Tshekin ja Ruotsin Tukholmassa. Sitten on edessä lopullinen karsinta, joka määrittää, ketkä pääsevät jahtaamaan unelmaa kultamitalista kotikisoissa.

– Kyllä tänne on ollut hyvä tulla, ja menestys, mitä on viime vuosina tullut luo sellaista mukavaa ilmapiiriä. Tietää, että ollaan valmiita, ja kun tehdään asioita, mitä on viime vuosina tehty, niin menestys on aina mahdollista.