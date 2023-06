Mikä on kaikista tärkein toimenpide, kun rengas hajoaa kesken ajon? Paina ammattilaisen vinkit mieleesi

Mikäli ajo alkaa tuntua yllättäen oudolta tai auton rengaspainevaroitin hälyttää kesken matkan, on syynä usein rengasvaurio eli tuttavallisemmin puhjennut rengas.

Älä aikaile, jos rengas puhkeaa

Mikäli auto käyttäytyy omituisesti ja merkit viittaavat rengasrikkoon, on tärkeää pysähtyä mahdollisimman pian turvalliseen paikkaan tarkastamaan tilanne.

Tyhjällä renkaalla ajaminen on vaarallista ja tuhoaa renkaan nopeasti korjauskelvottomaksi. Jos ajo jatkuu yhtään kauemmin, myös vanne voi hajota.

Paikkaussarja ei pysty suureen vaurioon

Vararenkaan sijaan suurin osa nykyautoista on varustettu paikkaussarjalla, johon kuuluvat paikka-aineliuos ja pieni kompressori, jolla renkaaseen saadaan ilmaa.

Paikkaussarja on tarkoitettu vain tilapäiseen apuun. Sillä paikattu rengas on Nuoran mukaan syytä viedä mahdollisimman nopeasti rengasliikkeeseen näytille.

Vaihda vararengas turvallisessa paikassa

Kunnollinen vararengas on paras tae matkan jatkamisesta rengasrikon jälkeen. Auton mukana tulevat vararenkaat ovat tavallista rengasta pienempiä, ja ne on tarkoitettu vain tilapäiseen ajoon alhaisemmalla nopeudella.

Vararenkaan kunto on syytä tarkistaa, ennen kuin sitä tarvitsee. Samoin renkaan vaihtamiseen tarvittavat työkalut, kuten tunkki, rengasavain ja omien renkaiden pultteihin – myös mahdollisiin lukkopultteihin – sopiva hylsy.

– Jos rengas on vaihdettava, on auto aina ajettava turvalliseen paikkaan ja asetettava varoituskolmio riittävän matkan päähän. Turvallisuuden näkökulmasta heijastinliivi on hyvä lisä, joka ei edes vie paljon tilaa, Nuora huomauttaa tiedotteessa.