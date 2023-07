Moottori testasi, miten kitkarengas toimii kesällä – jarrutustestissä koettiin järkytys

Suomessa talvirenkaita on käytettävä marraskuusta maaliskuun loppuun , jos keli sitä edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei liikenteeseen ole talvisin asiaa kesärenkailla. Mikään ei kuitenkaan kiellä ajamasta nastattomilla talvirenkailla, tuttavallisemmin kitkarenkailla, vaikka ympäri vuoden.

Koska talvirenkaiden urasyvyyden on oltava vähintään kolme millimetriä, houkuttelee monia ajaa vanhat kitkat loppuun kesällä, sillä kesärenkaissa urasyvyyden minimivaatimus on 1,6 milliä. Tämä ei kuitenkaan ole missään määrin suositeltava säästökeino, kuten Moottorinkin testi osoitti.

– Kitkarenkaan vaarallisuus kesäkelillä piilee siinä, että rauhallisessa ajossa se vaikuttaa aivan kelvolliselta. Äkkitilanteissa ja märällä, jolloin pitoa eniten tarvitaan, se on kuitenkin kelvoton, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen toteaa lehden tiedotteessa.

Hallitsematon vesiliirto

Jarrutuskokeissa "järkyttävän huonot" tulokset

Moottorin kesäkumitesti paljasti: Rengasmerkinnöillä todella on väliä

– Testitulosten perusteella on aiheellista todeta, että kuluneella kitkarenkaalla on hengenvaarallista ajaa kesällä myös kuivalla pinnalla. On anteeksiantamatonta, että tiukan paikan tullen rengas ei ohjaudu kuljettajan toiveiden mukaisesti edes 80 kilometrin tuntinopeudella, Moottori kirjoittaa artikkelissaan.