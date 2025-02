Kolmiodraama-Christina valitti Jodelissa, ettei tule koskaan löytämään rakkautta – nyt hän on kihloissa ja odottaa vauvaa

Kolmiodraama-ohjelmasta tuttu Christina löysi rakkaansa Jodelista. Nyt rakastavaiset ovat kihloissa, asuvat yhteisessä omakotitalossa ja odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

Christina Pantelidi vastaa puhelimeen kotoaan Joutsasta. Hän kertoo, että hänelle kuuluu juuri nyt todella hyvää. Elämässä on tapahtunut monta ihanaa asiaa sitten Kolmiodraama-ohjelman kuvausten kesällä 2023.

Christina nähtiin Samin kumppaniehdokkaana MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa keväällä 2024 esitetyssä Kolmiodraama-ohjelmassa. Deittailureality ei poikinut Christinan elämään romanttista rakkautta, ja hän kertoo olleensa tuolloin jopa hieman katkera – kumppani ei löytynyt tätäkään kautta.

Kolmiodraama-kuvausten jälkeen, syksyllä 2023 Christina purki rakkauselämään liittyvää harmitustaan anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa. Hän kirjoitti jodlauksessaan, ettei tule koskaan löytämään itselleen kunnollista ja hyvää miestä.

Jodlaukseen tuli useita vastauksia, joista yksi kiinnitti Christinan huomion.

– Hän oli tosi samanhenkinen kuin minä olen. Hän valitsi sanansa jotenkin oikein. En vastannut kenellekään muulle paitsi hänelle, Christina kertoo.

– Aloimme juttelemaan sovelluksessa enemmän ja siirryimme sieltä WhatsAppiin, jossa vaihdoimme kuvat. Jani muisti, että oli joskus törmännyt minuun jossain deittisovelluksessa, mutten ollut kuulemma pyyhkäissyt häntä oikealle. Minä en muistanut häntä yhtään, Christina jatkaa.

Kaksikko tapasi toisensa ensimmäisen kerran Jyväskylässä Valon kaupunki -tapahtumassa syksyllä 2023.

– Ihastuimme toisiimme salamannopeasti. Siitä asti olemme olleet erottamattomat.

Christina ennätti jo luulla, ettei koskaan löytäisi rakkautta. Kuvaaja: Margarita VedruMargarita Vedru

Christina ja hänen kumppaninsa Jani asuivat aluksi noin puolen vuoden ajan eri paikkakunnilla, Christina tyttärensä kanssa Joutsassa ja Jani Jyväskylässä. Viikonloput pari vietti tiiviisti yhdessä.

Arki eri osoitteissa alkoi kuitenkin pian tuntua raskaalta.

– Aloimme sitten puhumaan, että mitä jatkossa tapahtuu. Puhuimme, että jossain vaiheessa muutamme varmaan yhteen, mutta oli vähän epäselvää, muuttaisimmeko Jyväskylään vai Joutsaan, Christina kertoo.

Heinäkuussa 2024 puheet yhteen muutosta ottivat uusia kierroksia, kun Christina huomasi olevansa raskaana.

– Hän on toivottu vauva. Aika nopeasti vain kävi tämä, hän naurahtaa.

Vauvauutisen myötä pari alkoi pohtia, missä heidän olisi parasta asua perheenä. Paikkakunnaksi valikoitui rauhallisuuden sekä tukiverkoston vuoksi Joutsa. Syyskuussa 2024 pari teki kaupat ikiomasta omakotitalosta.

Syyskuussa 2024 tapahtui myös toinen iso asia, kun Jani polvistui ja kysyi, menisikö Christina hänen kanssaan naimisiin. Mies kosi Christinaa Jyväskylässä Valon kaupunki -tapahtumassa, jossa he olivat vuotta aiemmin tavanneet toisensa ensimmäistä kertaa.

"Kaikki on loksahtanut paikalleen"

Christina kertoo raskausaikansa sujuneen hyvin. Hän pystyi olemaan töissä loppuun asti alkuraskauden aikana vaivanneesta väsymyksestä ja voimattomuudesta huolimatta. Äitiyslomalle hän jäi tammikuussa.

– Tämä loppuraskaus nyt on aika vaikeaa, kun maha on jo sen verran iso. En malta odottaa vauvan tuloa. Nyt, kun olen lomalla, eikä ole oikein muuta tekemistä kuin siivota paikkoja, niin vähän alkaa tuntua jo pääkopassa enemmän, hän sanoo.

Vauvan laskettu aika on 7. maaliskuuta, mutta Christina epäilee pienokaisen syntyvän hieman aikaisemmin.

– Siskonsakin syntyi muutamia päiviä aikaisemmin. Minulla on sellainen fiilis, mutta koskaan ei voi tietää, hän tuumaa.

Tuleva lapsi on Christinan toinen. Kuvaaja: Margarita VedruMargarita Vedru

Christinan mukaan hänen esikoistyttärensä odottaa jo innoissaan pikkusisaruksen syntymää.

– Kerroimme hänelle raskaudesta aika nopeasti, koska en halunnut piilottaa sitä vaan kertoa, miksi äiti voi huonosti. Selitin hänelle, että äiti tarvitsee enemmän lepoa, ettei hän ihmettele, mikä minulla on, sillä hän on hyvin suojelevainen ja ajattelevainen tyttö, Christina kertoo.

– Hän haluaa koko ajan silittää vatsaa ja puhua raskaudesta. Hän kyselee, minkä kokoinen vauva on nyt ja milloin se syntyy, hän jatkaa.

Vaikka tuleva lapsi on Christinan toinen, kuvailee hän olevansa silti uuden äärellä.

– Kun on oikea henkilö, kenen kanssa on tämän kaiken rakentanut, on tämä itsellenikin uutta. Tämä on niin erilaista ja ihanaa, ja odotan tulevaa luottavaisin fiiliksin. On niin hyvä olla, kaikki on loksahtanut paikalleen.