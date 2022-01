MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen odottaa vauvaa – onnenkyyneleet virtasivat ensimmäisessä ultrassa: "Olemme onnekkaita, että kaikki onnistui hirveän nopeasti"

MTV Uutisten Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mari Karppinen ja hänen puolisonsa Shoshi Shmuluvitz odottavat parhaillaan ensimmäistä lastaan. Tarkkaavaisilta tv-katsojilta on jäänyt mitä luultavammin onnellinen perheuutinen huomaamatta, sillä Karppisen vatsa pyöristyi vasta joululoman aikana.

Pariskunnan esikoisen laskettu aika on huhtikuun lopussa. Karppisen olotila on tällä hetkellä erittäin hyvä, mutta alkuraskauden aikana hän kärsi monien odottavien äitien tavoin pahoinvoinnista.

View this post on Instagram

– Ilman kosteus oli välillä älytön, kameran valo häikäisi naamaan ja suora lähetys alkaa. Tuli ihan sellainen olo, että on pakko mennä oksentamaan. Alkuraskauden aikana oli muutama aika tuskainen suora lähetys, Karppinen myöntää.

Tulevalla äidillä on useita tarinoita kerrottavana jälkikasvulleen, kun tämä kasvaa vähän isommaksi.

– Vauva on matkustanut Meksikon rajalle asti ja eri osavaltioissa. Hän on möyrinyt minun kanssani Meksikon huumesalakuljettajien tunneleissa, mutta hän ei varmasti muista kokemuksista mitään, Karppinen naureskelee.

Viiden kuukauden äitiysloma

– Kun minulla on oma yritys ja asun New Yorkin osavaltiossa, minun on mahdollisuus ostaa perhevapaavakuutus ja sitä kautta voin saada 4,5 kuukautta perhevapaatukea. Vaimoni voi saada kolme kuukautta, ja hän saa sen osavaltion kautta.