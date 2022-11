Haukkui MM-kisat katastrofiksi – "turnauksen seksikkäin fani" saa nyt kuulla asuvalinnoistaan Qatarissa

Lauantaina 26.11. Ranska-Tanska klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

– Tämä on katastrofi. Olen pahoillani niiden ihmisten puolesta, jotka eivät voi mennä jalkapallon MM-kisoihin historian huonoimman (MM-)organisaation takia, Knöll avautui sosiaalisessa mediassa The Sunin mukaan .

– Seurueeni ei saanut Hayya-korttejaan edes 20 päivässä, vaikka heillä kaikilla on liput finaaliin, ex-missi kiehui viitaten dokumenttiin, jonka kaikki MM-kisaotteluihin osallistuvat tarvitsevat Qatarissa.

– On selvää, miksi niin monet ihmiset eivät edes halua osallistua tähän sirkukseen.

C Moren asiantuntijalta kuultiin tiukka kanta Cristiano Ronaldon pelaamiseen MM-kisoissa.

Knöll on kuitenkin ottanut kaiken irti "katastrofikisoista". Hän on julkaissut kuvia MM-maisemista viime päivinä, ja sosiaalisen median mukaan hän on ollut stadionilla muun muassa Kroatian MM-avauksessa Marokkoa vastaan sekä perjantain Englanti–Yhdysvallat-ottelussa.