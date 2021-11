Kommentti: Marinin ja Saarikon yhteispeli ei toimi – hallituksella on edessään kohtalon talvi

Niinköhän? Miksi Marin itse sitten on puhunut kehyksen ulkopuolisista "tulevaisuusinvestoinneista" ja maalaillut ohituskaistaa valtion menokehyksille, jotka pakottavat hallituksen valitsemaan, mihin rajalliset rahat suunnataan? Hyvänä apuna Marinilla on ollut SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.), jonka uusi talousoppi lähtee siitä, että valtion lainanotto ei ole ongelma vaan investointi.

Hallituksen mahtiakseli ei toimi

Pääministeri Sanna Marin ei ole selvästikään ymmärtänyt, kuinka tärkeää hallituksen kahden avainministerin yhteistyö on. Pääministeri-valtiovarainministeri -taisteluparit ovat johtaneet Suomea läpi myrskyjen ja tyventen Esko Ahon ja Iiro Viinasen ajoista 90-luvun alusta lähtien. Paavo Lipponen (sd.) ja Sauli Niinistö (kok.) olivat kahden jääräpään esimerkki samaisesta yhteistyöstä.

Se ainakin on selvää, että Saarikko yrittää nyt kaikkien hyväksymän korona-törsäilyn jälkeen pitää kiinni perinteisistä menokehyksistä, jotka jokainen hallitus aina aloittaessaan itselleen määrittää. Marin puolestaan tuntee tarvetta olla rahankäytössä hövelimpi, kun mitä alun perin on sovittu. Jos pääministeri on valmis ottamaan lisää velkaa, niin totta kai myös pienemmät hallituspuolueet lähtevät samalle haaskalle.