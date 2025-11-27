Lehtonen ei aio antaa haastatteluja medialle, kertoo STT.

Kelan valtuutetut kuulevat tänään torstaina viraston pääjohtajaa Lasse Lehtosta kokouksessaan.

Aamukahdeksalta alkavassa kokouksessa on määrä keskustella Kelan uusista lähityön linjauksista ja johtamisesta, joita on käsitelty runsaasti julkisuudessa.

Lehtosen viimeaikaiset kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä ovat herättäneet tiukkaa keskustelua, koska Kelan työntekijät ovat kokeneet ne loukkaaviksi.

STT:n tietojen mukaan Lehtonen ei aio antaa asiasta torstaina haastatteluja tiedotusvälineille.

Sen sijaan valtuutettujen puheenjohtajan, kansanedustaja Mira Niemisen (ps.) on määrä vastata median kysymyksiin kokouksen jälkeen.

Valtuutetut kutsuivat Lehtosen erilliseen kokoukseen kuultavaksi sen jälkeen, kun hän ei päässyt työmatkan vuoksi osallistumaan valtuutettujen kokoukseen viime viikolla.

– Valtuutetut pääsevät nyt keskustelemaan suoraan. Tämä on oma tilannekatsaus ilman välikäsiä valtuutetuille, kun Lehtonen ei tänään ollut kokouksessa paikalla, Nieminen sanoi tuolloin.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvoo kaksitoista eduskunnan valitsemaa valtuutettua, jotka ovat kansanedustajia. He pitävät kokouksen noin kerran kuukaudessa.

Valtuutetut valitsivat Lehtosen pääjohtajaksi viime keväänä äänestyksen jälkeen. Lehtonen aloitti tehtävässä kesäkuussa.