Kelan asiantuntija asumistuen leikkaussuunnitelmista: "Ennakoisin, että toimeentulotuen tarve kasvaa"

– Kyllähän tämä on aika selkeä leikkaus yleiseen asumistukeen, että isoja säästöjä tavoitellaan, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kommentoi hallitusohjelmaa STT:lle.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu yleisen asumistuen kokonaisuudistus. Uudistuksiin sisältyvät muun muassa ansiotulovähennyksen poistaminen, perusomavastuun korotus sekä varallisuusrajojen palautus. Ohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on tukien kohdistuminen tukea eniten tarvitseville ryhmille. Yleisen asumistuen leikkaukset kohdistuvat opiskelijoihin, työttömiin ja pienituloisiin työssäkäyviin. Eläkkeensaajille on oma asumistukensa, eivätkä uudistukset koske sitä.