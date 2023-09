THL:n asiantuntija: Asumistuen leikkaukset voivat lisätä työvoimapulaa

"Vähentää työvoiman liikkuvuutta"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Heikki Hiilamo uskoo, että asumistuen leikkauksilla on vaikutuksia työvoiman tarjontaan.

Hänen mukaansa asumistuki on mahdollistanut sen, että pienipalkkaiset työntekijät ovat pystyneet käymään töissä pääkaupunkiseudulla ja asumaan suhteellisen lähellä pääkaupunkiseutua. Lisäksi asumistuen turvin on pystytty muuttamaan taantuvilta alueilta sinne, missä on enemmän työpaikkoja tarjolla.