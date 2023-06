Menikö hallitusohjelman julkaisu ohi? Tässä tiivistetysti suuret linjat ja yllättävät yksityiskohdat

Miten salkut jakautuivat?

Mistä säästetään, missä viilataan verotusta?

Säästötalkoista huolimatta kokoomus sai läpi ansiotuloverotuksen kevennyksen, jonka on kerrottu kohdistuvan erityisesti pieni- ja keskituloisiin.

Orpo hallitusohjelman miljardisopeutuksista: ”Rahaa ei niin sanotusti enää ole – on jouduttu tekemään myös pahalta tuntuvia leikkauksia”

Miten työelämä muuttuu?

Sosiaaliturvasta leikataan työn vastaanottamiseen kannustamisen nimissä: asumistuki heikkenee ja toimeentulotuki on myös tarkastelussa.

Miten suhtaudutaan maahanmuuttoon ja ilmastoon?

Miten käy bensapumpulla?

PS:n Purra: ”Kipinöitä on sinkoillut – tässä on kompromissi, jonka kaikki me voimme hyväksyä”