Keinot, joiden avulla voit viilentää asuntoa: "Vanha konsti on edelleen toimiva"

Helle on terveysriski myös perusterveille työssäkäyville ihmisille .

Näin saat kodin viileäksi helteillä

Sulje ikkunat ja suojaa verhojen avulla

Kun päivä on kuumimmillaan, ikkunat ja ovet on hyvä pitää kiinni, jotta lämmin ilma ei virtaa ulkoa sisään. Jos ulkona on viileämpää kuin sisällä, varjon puolella olevia ikkunoita voi avata.