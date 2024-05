Yksinkertainen kikka voi paljastaa koiran nestehukan

Eläinklinikka Avecin eläinlääkäri Chita Wahlroosin mukaan lievän nestehukan tunnistaminen päältäpäin voi olla hankalaa, mutta muutamia kikkoja on olemassa

– Nestehukka oireilee sillä tavalla, että koira on vaisu tai väsynyt. Jos koiran ihon kimmoisuus tai elastisuus on heikentynyt, on jo kovempi nestehukka.