Pikahelle ja tympeä käänne – katso Liisa Rintaniemen ennuste

Hellelukemia hätyytellään vielä tällä viikolla, mutta loppuviikolla voi olla edessä viileämpi käänne.

Meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan tällä viikolla Suomea hellii kesäiset säät, ja jopa helteiden paluu on mahdollista.

Alkuviikolla lämpötilat ovat parinkymmenen asteen tuntumassa koko maassa.

Sade- ja ukkoskuurot pyyhkivät maanantaina pohjoista itärajaa, ja tiistaina rankimmat kuurot keskittyvät maan länsi- ja sisäosiin.

– Siellä voi vähän rankemminkin ukkostaa, mutta sateet ovat onneksi aika paikallisia, Rintaniemi kuvailee.

Lämpö palaa keskiviikkona

Keskiviikkona ilmassa on jälleen lämpenemisen makua, kun lämpötilat nousevat yli 20 asteen koko maassa aivan pohjoisimpia kolkkia lukuun ottamatta.

Lämpöisimmät päivät ovat todennäköisesti torstaina ja perjantaina, jolloin helleraja voi rikkoutua. Rintaniemi muistuttaa kuitenkin, että päivän kuumimpia tunteja on tähän vuodenaikaan vähemmän, ja yöllä lämpötila voi pudota lähemmäs kymmentä astetta.

– Ei mikään läkähdyttävä hellejakso, mutta monin paikoin päästään kuitenkin hetken nauttimaan.

Nauttia tosiaan kannattaakin tuolloin, koska lauantaina Suomeen näyttäisi saapuvan koko maan peittävä saderintama ja matalapaine.

– Se on työntämässä helteen Suomen itäpuolelle. Vaikkei lämpötilat varsinaisesti romahda, siihen päättyy ainakin tämä parin päivän helle.