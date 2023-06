Viisi vinkkiä kodin viilennykseen helteillä – "Vanha konsti on edelleen toimiva"

Hurjat helteet hellivät Suomea, mutta moni kärsii läkähdyttävän kuumassa asunnossaan, eikä vähiten siksi, että nukkuminen helteellä on vaikeaa. Lämpöhalvauksen riskikin on aina olemassa niin ulkona, autossa ja jopa omassa asunnossa, jos lämpötila nousee liiaksi. Miten asunnon saisi viilennettyä?

Yllä olevalta videolta voit katsoa loppuviikon sääennusteen!

Jäähdytyksen tuotepäällikkö Antti Tilamaa kertoo Helenin tiedotteessa, kuinka oman kodin saa viilennettyä kesän kuumimmilla keleillä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Näin pidät kodin viileänä helteillä

1. Turhien sähkölaitteiden sammutus

Helteillä kannattaa välttää sähkölaitteiden käyttöä, vaikka ne nykyään ovatkin säästeliäämpiä energiankäytössää.

Tilamaan mukaan muun muassa pesukoneet, televisiot, tietokoneet ja pelikonsolit nostavat kodin lämpötilaa. Lämpöpatterikin on syytä pitää suljettuna.

Kovilla helteillä ruoka kannattaa lämmittää uunin tai hellan sijaan mikroaaltouunilla.

2. Muista läpiveto

Läpiveto on tehokas keino asunnon viilentämiseksi. Miten läpiveto sitten syntyy? Kun avaat ikkunat samaan aikaan asunnon vastakkaisilta puolilta, asuntoon syntyy viileä virtaus. Erityisen tehokas viilennyskeino läpiveto on aamuisin ja iltaisin, kun ilma ulkona on viileämpää.

– Vanha konsti on edelleen toimiva. Jos läpiveto ei ole asunnossa mahdollinen, voi viilentämistä kokeilla avaamalla tuuletusparvekkeen oven ja virittämällä oman asunnon postiluukun niin, että se pysyy auki. Näin asuntoon syntyy pieni viilentävä ilmavirtaus, vinkkaa Tilamaa tiedotteessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

3. Näin pidät asunnon ilman kuivana

Helle tuskastuttaa kotona olijaa vielä enemmän, jos ilma on kostea. Vältä suurta määrää pyykinkuivausta, kylpyjä, pitkiä suihkuja sekä saunomista. Pidä myös kylpyhuoneen ovi suljettuna.

4. Suojaa koti verhoilla

Kun päivä on kuumimmillaan, ikkunat ja ovet on hyvä pitää kiinni. Lämmin ilma virtaa nimittäin nopeasti ulkoa sisään. Jos ulkona on viileämpää kuin sisällä, varjon puolella olevia ikkunoita voi avata.

– Helle kannattaa pitää kodin ulkopuolella. Jos ikkunoihin paistaa suoraan aurinko, ne voi peittää kaihtimilla tai verhoilla.

Lasiselle parvekkeellekin kannattaa hankkia verhot tai kaihtimet suojamaan paahteelta, Tilamaa vinkkaa.

Nestehukka voi yllättää helteellä – katso näppärä kikka, jonka avulla selvität, kärsitkö itse siitä. Juttu jatkuu videon alla.

0:30 Nipistystestillä selvität, kärsitkö nestehukasta.

5. Miten tuuletinta kannattaa käyttää helteellä?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tuuletin ei varsinaisesti viilennä sisäilmaa, mutta voi tarjota hetkellisen helpotuksen luomansa ilmavirran ansiosta. Läpivedon lailla tuuletinta kannattaa hyödyntää silloin, kun ilma on viileämpää.

Tiesitkö, että tuuletin kannattaa laittaa puheltamaan ikkunasta ulos?

– Kun ulkoilma on viileämpää kuin sisäilma, tuuletin imee kuumaa ilmaa sisätiloista ja korvaa sen viileämmällä ilmalla, selittää Tilamaa.

THL:n mukaan tuulettimesta on apua, jos sisäilma on alle 35 astetta. Koska tuuletin ei viilennä ilmaa, niin 35 astetta lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Katso myös: Tehokkain viilentäjä on ilmalämpöpumppu – vieläkö sellaisen saa kesäksi?

8:19 Viime vuonna lämpöpumpuista ja asentajista tuli pula, tänä vuonna asia on toisin.