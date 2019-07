Keinolihaa kasvatetaan useissa laboratorioissa – kaupoissa ehkä jo muutaman vuoden päästä

Memphis Meats on yksi niistä yrityksistä, joka kasvattaa lihaa laboratoriossa. Keinoliha kasvatetaan eläimen kantasoluista bioreaktorissa. Lopputulos näyttää broilerilta.

Keinolihaa ei tarvitse teurastaa

– Ihmiset haluavat lihaa. He eivät pidä teurastamisesta, joten valmistamme lihaa, joka ei vaadi teurastamista. Tiedämme, että lihalle, jota ei tarvitse teurastaa, on olemassa isot markkinat, uskoo New Age Meatsin toimitusjohtaja Brian Spears.